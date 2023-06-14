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"Пропаганда и дезинформация": МИД Болгарии ответил на фейки посла России про войну

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 22:45
Мария Габриэль (Фото - EPA)

МИД Болгарии назвал "пропагандой и дезинформацией" публичное заявление посла РФ в Софии о том, что Болгария якобы "стала участником конфликта" из-за поставок боеприпасов Украине и якобы намерена отправить на фронт своих военных. Заявление опубликовано на сайте министерства.

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В заявлении министерства говорится, что в связи с публикацией послом РФ Элеонорой Митрофановой "гипотез и предположений относительно поддержки, которую оказывает Болгария Украине", МИД считает нужным напомнить, что "Болгария решительно осуждает беспрецедентную и неспровоцированную военную агрессию РФ против Украины и вносит вклад в международные усилия по поддержке этой страны". 

Далее в документе говорится, что помощь, которую Болгария оказывает Украине, "юридически обусловлена ​​соответствующими правовыми нормами и законами", а присущие демократическому процессу формы взаимодействия и ответственного поведения "несовместимы с любым искажением информации в публичном пространстве".

"Любые попытки пропаганды и дезинформации, компрометирующие демократические ценности, неприемлемы и недопустимы", – подчеркивает МИД.

Ответ на фейки российского дипломатического представителя стал одним из первых действий нового министра иностранных дел Болгарии Марии Габриэль, которая вступила в должность 6 июня. 

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Сергей Бережной
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дипломатияболгарияпропаганда россииМария Габриэль
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