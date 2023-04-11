Болгария готова передать Украине МиГ-29. Не безвозмездно, а через "треугольную сделку"
11.04.2023, 07:44
Истребители МиГ-29 (Фото: EPA)
Болгария готова передать Украине истребители МиГ-29, но не безвозмездно, а через "треугольную сделку" с другими странами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Ведомство сообщило, что Болгария не вела переговоров о поставке Украине МиГ-29, как об этом было сказано в некоторых медиа.
Отмечается, что такое решение привело бы к дефициту военных возможностей и могло подорвать обороноспособность страны.
Минобороны Болгарии также заявило, что провело переговоры о возможности реализации "треугольной сделки", чтобы заменить часть имеющегося оружия совместимым из стран-союзников, не допуская потери возможностей.
- 5 февраля 2023 года глава МО Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя", но 17 февраля глава МИД Кулеба заявил, что истребители не пообещала пока ни одна из стран, хотя скоро объявят об обучении летчиков.
- 23 февраля заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Нуланд сказала, что в Белом доме обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения для долгосрочных гарантий безопасности.
- 28 марта глава Пентагона Остин допустил передачу ВСУ F-16, но не сейчас. Сказал: "На это нужно полтора года".
Читайте также: Залужный: Украине нужны F-16
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии