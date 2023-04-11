Болгария готова передать Украине МиГ-29. Не безвозмездно, а через "треугольную сделку"

Болгария готова передать Украине истребители МиГ-29, но не безвозмездно, а через "треугольную сделку" с другими странами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

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Ведомство сообщило, что Болгария не вела переговоров о поставке Украине МиГ-29, как об этом было сказано в некоторых медиа.

Отмечается, что такое решение привело бы к дефициту военных возможностей и могло подорвать обороноспособность страны.

Минобороны Болгарии также заявило, что провело переговоры о возможности реализации "треугольной сделки", чтобы заменить часть имеющегося оружия совместимым из стран-союзников, не допуская потери возможностей.

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Дмитро Гриниченко

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