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Диктаторские законы 16 января: дело против Ефремова закрыто - СМИ

Диктаторские законы 16 января: дело против Ефремова закрыто - СМИ - Фото
Александр Ефремов (фото - LIGA.net)
16.12.2019, 18:30

Адвокаты ссылались на закон от 2014 года, который частично декриминализирует вменяемые экс-депутату преступления

Печерский суд закрыл уголовное производство по обвинению бывших депутатов из Партии регионов Александра Ефремова и Александра Стояна, а также депутата из КПУ Сергея Гордиенко в голосовании за так называемые диктаторские законы, или законы 16 января. Об этом сообщает Судебный репортер со ссылкой на постановление от 8 ноября.

Адвокаты подали ходатайство о закрытии дела ссылаясь на то, что орган досудебного следствия квалифицировал действия как таковые, которыми причинен моральный вред, но в соответствии с законом о либерализации визового режима имеет место частичная декриминализация преступлений, инкриминируемых Ефремову, Гордеинко и Стояну. Этим законом определена обязательная составляющая признака объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 364 УК - существенный ущерб правам, свободам и интересам граждан, государственным, общественным интересам либо интересам юрлиц "в виде исключительно имущественного характера".

Из обвинительного акта и ходатайства защиты усматривается, что материальный ущерб не причинен, пострадавшие в деле отсутствуют, гражданский иск заявлялся. В постановлении не зафиксировано, чтобы прокурор возражал. В итоге судья Вита Бортницкая согласилась закрыть дело со ссылкой на п. 4 ч. 1 ст. 284 УПК - уголовное производство закрывается в случае вступления в силу закона, которым отменена уголовная ответственность за деяния.

Закон, который декриминализирует действия Ефремова, Горидиенко и Стояна, вступил в силу в июне 2014 года. Адвокаты неоднократно ссылались на него, прося о закрытии дела, но их ходатайство не удовлетворяли. Прокурор обжаловал это постановление, дата заседания в апелляции еще не определена.

Справка. 16 января 2014 года, в разгар Революции достоинства, Рада с грубым нарушением регламента и процедуры приняла пакет законов, впоследствии прозванных "диктаторскими". В частности, парламент ужесточил ограничения на проведение массовых акций, ужесточил требования к операторам по предоставлению связи и интернета, ввел уголовную ответственность за клевету и экстремизм, ужесточил требования по работе СМИ. 

  • 24 сентября Высший антикоррупционный суд объяснил, почему в этот день не было начато рассмотрение дела о "диктаторских законах 16 января": решение суда связано с изменениями в законодательстве, недавно принятыми парламентом.
  • 22 июля Апелляционный суд Киева освободил Ефремова из-под стражи, определив его до 20 сентября под круглосуточный домашний арест. 24 июля он вышел.

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Александр Ефремов Печерский суд Александр Стоян диктаторские законы
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