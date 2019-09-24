В ВАСК объяснили, почему не рассматривали дело Ефремова

Александр Ефремов (фото - LIGA.net)

В Высшем антикоррупционном суде объяснили, почему сегодня не начали рассмотрение дела о так называемых диктаторских законах 16 января.

"Высший антикоррупционный суд решил внести представление в Апелляционную палату о направлении указанного уголовного производства в другой суд", - отметила в комментарии LIGA.net судья-спикер Екатерина Сикора.

Она уточнила, что в этом деле досудебное расследование осуществлялось не НАБУ и не было закончено прокурорами САП.

"Именно этим обосновано указанное решение. В связи 22 сентября вступил в силу закон, которым были внесены изменения в Уголовный кодекс… Этим законом было разграничены предметная подсудность коррупционных дел между местными судами и ВАСК", - уточнила Сикора.

"Было начато подготовительное досудебное заседание по этому уголовному делу, но оно не было завершено в связи с тем, что суд принял решение о направлении дела в Апелляционную палату. Апелляционная палата по этому поводу вынесет решение, и мы сможем двигаться дальше", - уточнила Сикора.

24 сентября в 10:00 в помещении Высшего антикоррупционного суда должно было состояться открытое подготовительное судебное заседание в уголовном производстве, обвиняемыми в котором являются экс-глава фракции Партии регионов в Верховной Раде, фигурант уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины Александр Ефремов и бывший нардеп от КПУ.

Справка. 16 января 2014 года, в разгар Революции достоинства, Рада с грубым нарушением регламента и процедуры приняла пакет законов, впоследствии прозванных "диктаторскими". В частности, парламент ужесточил ограничения на проведение массовых акций, ужесточил требования к операторам по предоставлению связи и интернета, ввел уголовную ответственность за клевету и экстремизм, ужесточил требования по работе СМИ.

30 июля 2016 года Ефремова задержали в аэропорту Киева.

22 июля Апелляционный суд Киева освободил Ефремова из-под стражи, определив его до 20 сентября под круглосуточный домашний арест. 24 июля он вышел.

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