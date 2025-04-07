Директор ФБР поздравил пропутинского хоккеиста Овечкина с рекордом – фото

Патель заявил, что это была "лучшая игра на земле"

Фото с матча (Фото:x.com/Kash_Patel)

Директор Федерального бюро расследований США Кэш Патель поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с новым рекордом. На своей странице в сети он опубликовал фото с ним.

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"Поздравляем Александа Овечкина – нового рекордсмена регулярного сезона по количеству забитых голов. Уэйн Гретцки – легенды игры... Спасибо вам, господа и ХНЛ, подарившие нам лучшую игру на земле. Чистая магия", – говорится в сообщении.

Хоккеиста поздравили также диктатор Владимир Путин, представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова и другие российские пропагандисты.

Россиянин Овечкин играет за американский хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" с 2005 года и является его капитаном с 2010 года. Он забросил свою 895 шайбу за этот клуб и обошел по этому показателю канадца Уэйна Гретцки.

Овечкин поддерживает диктатора Путина. В 2017 году он основал общественное движение Putin Team и привлек к нему других российских спортсменов. Движение поддержало Путина во время президентских выборов 2018 года.

На следующий день после полномасштабного вторжения России в Украину хоккеист в соцсети заявил, что не нужна никакая война, однако назвал Путина "своим президентом".

"Неважно, кто воюет – Россия, Украина, другие страны. Я думаю, что мы живем в одном мире, мы должны жить мирно на этой прекрасной планете. Путин? Он мой президент. Я спортсмен, и, как я уже сказал, я надеюсь, что скоро все закончится. Сейчас тяжелая ситуация для обеих сторон и всего мира", – говорится в сообщении.