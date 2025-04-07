Директор ФБР привітав пропутінського хокеїста Овечкіна з рекордом – фото

Патель заявив, що це була "найкраща гра на землі"

Кадри з матчу (Фото:x.com/Kash_Patel)

Директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Патель привітав російського хокеїста Олександра Овечкіна з новим рекордом. На своїй сторінці в мережі він опублікував фото з ним.

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"Вітаємо Олександа Овечкіна – нового рекордсмена регулярного сезону за кількістю забитих голів. Вейн Гретцкі – легенди гри... Дякуємо вам, панове та ХНЛ, що подарували нам найкращу гру на землі. Чиста магія", – йдеться в повідомленні.

Хокеїста привітали також диктатор Володимир Путін, представниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова та інші російські пропагандисти.

Росіянин Овечкін грає за американський хокейний клуб "Вашингтон Кепіталз" з 2005 року і є його капітаном з 2010 року. Він закинув свою 895 шайбу за цей клуб і обійшов за цим показником канадця Вейна Гретцкі.

Овечкін підтримує диктатора Путіна. У 2017 році він заснував громадський рух Putin Team та залучив до нього інших російських спортсменів. Рух підтримав Путіна під час президентських виборів 2018 року.

Наступного дня після повномасштабного вторгнення Росії в Україну хокеїст в соцмережі заявив, що не потрібно жодної війни, однак назвав Путіна "своїм президентом".

"Неважливо, хто воює – Росія, Україна, інші країни. Я думаю, що ми живемо в одному світі, ми повинні жити мирно на цій прекрасній планеті. Путін? Він мій президент. Я спортсмен, і, як я вже сказав, я сподіваюся, що скоро все закінчиться. Зараз важка ситуація для обох сторін і всього світу", – йдеться в повідомленні.