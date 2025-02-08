WP: Кандидат Трампа на посаду глави ФБР отримував гроші від режисера, пов'язаного з Кремлем

Кеш Патель (Фото: Anna Rose Layden/EPA)

Кандидат на посаду очільника Федерального бюро розслідувань Кеш Патель отримав гонорар від кінорежисера, пов’язаного з Кремлем. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на документи, які той надав юридичному комітету Сенату.

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Згідно з документами, минулого року Патель отримав $25 000 від компанії російського кінорежисера, який також має громадянство США. Ця компанія випускає стрічки, що пропагують теорії змов та антизахідні погляди.

Документи, отримані WP, показують, що кандидат на посаду глави ФБР отримав гроші від Global Tree Pictures, компанії з Лос-Анджелеса, якою керує Ігор Лопатьонок, режисер, чиї попередні проєкти містять проросійську кампанію впливу, яка отримувала гроші з фонду, створеного російським диктатором Володимиром Путіним.

Гонорар надійшов за те, що Патель брав участь у документальному фільмі. У ньому він та інші посадовці першої адміністрації Дональда Трампа зображені як жертви змови, яка "знищила життя тих, хто підтримував Трампа в спробі усунути демократично обраного президента з посади".

Шестисерійний документальний серіал під назвою "Усі люди президента: Змова проти Трампа" вийшов у ефір у листопаді в онлайн-мережі пропагандиста Такера Карлсона. В одному з епізодів Патель пообіцяв "закрити будівлю штаб-квартири ФБР і відкрити її як музей "глибинної держави"".

Деталі, пов'язані з виплатою Пателю, посилюють питання, які законодавці-демократи та багато досвідчених експертів з національної безпеки порушили з приводу його висування. Якщо Пателя буде затверджено, агентство, яке відповідає за захист від російських шпигунських операцій на території США, очолюватиметься людиною, яка кількома місяцями раніше взяла гроші у ймовірного союзника Кремля, йдеться у матеріалі.

"Сенат оцінив усі потенційні конфлікти та занепокоєння. Пан Патель з нетерпінням чекає на голосування в юридичному комітеті Сенату цього четверга та на його швидке підтвердження Сенатом, щоб він міг почати працювати над тим, щоб переорієнтувати ФБР на те, щоб зробити нашу країну безпечнішою", – прокоментувала речниця Пателя Еріка Найт.

У матеріалі йдеться, що голосування юридичного комітету щодо кандидатури Пателя було відкладено до наступного тижня через заперечення, висунуті демократами. Вони загалом виступили проти висунення Пателя, зображуючи його як екстреміста з мізерним досвідом управління, який використовуватиме ФБР, щоб помститися людям, яких він і Трамп вважають ворогами.

Лопатьонок на запит WP про коментарі не відповів. Він – уродженець України, який проживав і працював у Росії. У 2008 році він переїхав до Лос-Анджелеса. Минулого року в інтерв’ю режисер заявив, що його звинувачували в тому, що він "агент Кремля" через проросійську спрямованість його фільмів.

Журналісти пишуть, що режисер щонайменше двічі відвідував Москву у 2012 та 2014 роках, а також публічно критикував українську Революцію гідності. Лопатьонок є автором пропагандистського фільму "Майданська різанина", у якій заперечують, що за вбивствами активістів у Києві стоять проросійські сили.

Через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Лопатьонок почав поширювати пропозицію щодо нового проєкту, який мав би "зупинити процес фінансування війни, припинити постачання зброї та наповнення України грошима зі США та їх сателітів", згідно з документом, отриманим WP.

Журналісти з’ясували, що у березні 2023 року Лопатьонок був призначений художнім керівником російської кампанії впливу, яка отримала близько $31 000 від фонду, який Путін створив для культурних ініціатив.