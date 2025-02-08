WP: Кандидат Трампа на пост главы ФБР получал деньги от режиссера, связанного с Кремлем

Кэш Патель (Фото: Anna Rose Layden/EPA)

Кандидат на должность главы Федерального бюро расследований Кэш Патель получил гонорар от кинорежиссера, связанного с Кремлем. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на документы, предоставленные юридическому комитету Сената.

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Согласно документам, в прошлом году Патель получил $25 000 от компании российского кинорежиссера, также имеющего гражданство США. Эта компания выпускает ленты, пропагандирующие теории заговоров и антизападные взгляды.

Документы, полученные WP, показывают, что кандидат на должность главы ФБР получил деньги от Global Tree Pictures, компании из Лос-Анджелеса, которой руководит Игорь Лопатенок, режиссер, чьи предыдущие проекты включают пророссийскую кампанию влияния, получавшую деньги из фонда, созданного российским диктатором Владимиром Путиным.

Гонорар поступил за то, что Патель участвовал в документальном фильме. В нем он и другие должностные лица первой администрации Дональда Трампа изображены как жертвы заговора, который "уничтожил жизнь тех, кто поддерживал Трампа в попытке отстранить демократически избранного президента от должности".

Шестисерийный документальный сериал под названием "Все люди президента: Заговор против Трампа" вышел в эфир в ноябре в онлайн-сети пропагандиста Такера Карлсона. В одном из эпизодов Патель пообещал "закрыть здание штаб-квартиры ФБР и открыть его как музей "глубинного государства"".

Детали, связанные с выплатой Пателю, усугубляют вопросы, которые законодатели-демократы и многие опытные эксперты по национальной безопасности подняли по поводу его выдвижения. Если Патель будет утвержден, агентство, отвечающее за защиту от российских шпионских операций на территории США, возглавит человек, несколькими месяцами ранее взявший деньги у вероятного союзника Кремля, говорится в материале.

"Сенат оценил все потенциальные конфликты и беспокойства. Господин Патель с нетерпением ждет голосования в юридическом комитете Сената в этот четверг и его скорого подтверждения Сенатом, чтобы он мог начать работать над тем, чтобы переориентировать ФБР на то, чтобы сделать нашу страну более безопасной", — прокомментировала спикер Пателя Эрика Найт.

В материале говорится, что голосование юридического комитета по кандидатуре Пателя было отложено до следующей недели из-за возражений, выдвинутых демократами. Они выступили против выдвижения Пателя, изображая его как экстремиста с мизерным опытом управления, который будет использовать ФБР, чтобы отомстить людям, которых он и Трамп считают врагами.

Лопатенок на запрос WP о комментариях не ответил. Он – уроженец Украины, проживавший и работавший в России. В 2008 году он переехал в Лос-Анджелес. В прошлом году в интервью режиссер заявил, что его обвиняли в том, что он "агент Кремля" из-за пророссийской направленности его фильмов.

Журналисты пишут, что режиссер, по меньшей мере, дважды посещал Москву в 2012 и 2014 годах, а также публично критиковал украинскую Революцию достоинства. Лопатенок является автором пропагандистского фильма "Майданская резня", в котором отрицают, что за убийствами активистов в Киеве стоят пророссийские силы.

Через несколько месяцев после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Лопатенок начал распространять предложение о новом проекте, который должен "остановить процесс финансирования войны, прекратить поставки оружия и наполнение Украины деньгами из США и их сателлитов", согласно документу, полученному WP.

Журналисты выяснили, что в марте 2023 года Лопатенок был назначен художественным руководителем российской кампании влияния, получившей около $31 000 от фонда, созданного Путиным для культурных инициатив.