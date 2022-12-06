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Директор ИМИ отказалась от немецкой премии, потому что ее номинировали с Венедиктовым

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 17:21
Директор ИМИ отказалась от немецкой премии, потому что ее номинировали с Венедиктовым - Фото
Оксана Романюк (Фото - Медийные проекты Ради Європи в Україні, Facebook)

Исполнительный директор Института массовой информации (ИМИ) Оксана Романюк отказалась от немецкой премии за свободу слова и свободу печати из-за того, что ее номинировали вместе с россиянином Алексеем Венедиктовым. Об этом она написала в Facebook.

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Бывший главред радиостанции Эхо Москвы Венедиктов в итоге заявил, что стал первым россиянином, получившим немецкую премию за свободу слова.

"А я, наверное, стала первой украинкой, которая от нее отказалась", – написала Романюк.

По ее словам, организаторы премии, Palm Foundation, весной оповестили, что номинируют ее совместно с Венедиктовым – мол, "потому что Украина, Россия, символизм, обе страны пострадали".

"Но я не представляю, как бы я могла физически встать на одну сцену и разделить одну награду с Венедиктовым. Со служебным либералом Кремля, политтехнологом, не раз продвигавшим кремлевскую пропаганду, публично называл Путина своим "единственным начальником", хвастался связями с Лавровым, Песковым и другими функционерами", – заявила Романюк.

В 2019 году Венедиктов хотел открыть в Киеве филиал Эха Москвы, "чтобы транслировать украинский взгляд в Россию". Тогда в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания ему ответили, что это может быть возможно "где-то через полвека после вывода российской армии из Донбасса, после возвращения Крыма, после покаяния перед Украиной".

В июле 2022-го в интервью Forbes Венедиктов пытался оправдать российский ракетный удар по Кременчугу – якобы это была ракета еще 60-х годов, которая может отклоняться от цели на 600 м. Он заявлял, что "это не злобный майор дал команду обязательно бить по гражданским", и есть "умысел, который делает тебя преступником", а есть "случайные жертвы".

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Оксана Житнюк
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Германия Оксана Романюк ими премия
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