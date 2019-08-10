Нацрада об Эхе Москвы в Киеве: Через полвека, может быть

Ольга Герасимьюк (фото - LIGA.net)

Первый замглавы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявила, что главред российской радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов не получит разрешения на открытие филиала станции в Украине. Об этом Герасимьюк сказала в комментарии Детектор медиа.

"Представительство Венедиктова в Украине? Ну, где-то через полвека после вывода российской армии из Донбасса, после возвращения Крыма, после покаяния перед Украиной. Ну, если еще в Сирии простят и в Солсбери... Когда Сенцова отдадут и всех, кого посадили. Поэтому - это уже, боюсь, в другой его жизни", - сказала Герасимьюк.

Сегодня Венедиктов заявил, что украинский филиал радиостанции, который он хочет создать, будет вещать только на территорию России, и для этого якобы не требуется разрешение Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Как известно, 66,6% акций Эха Москвы принадлежат Газпромбанку главы правления Газпрома Алексея Миллера.