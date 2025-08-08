Директор колледжа в Ровенской области оформлял уклонистов педагогами и студентами – СБУ

У фальшивых педагогов не было соответствующего образования, а у заведения – необходимого оборудования для обучения

Кабинет подозреваемого (Фото: УСБУ в Ровненской области)

Управление Службы безопасности Украины в Ровненской области сообщило о раскрытии схемы уклонения от мобилизации через фиктивный учебный процесс в одном из местных колледжей.

В организации схемы подозревается адвокат из Ровно, который по совместительству возглавил один из колледжей области.

Как установило следствие, после получения лицензии на осуществление образовательной деятельности фигурант дела начал активно набирать педагогов и учеников среди мужчин призывного возраста, которые хотели избежать мобилизации.

Статус студента очной формы обучения оценивался от 30 000 гривен, а трудоустройство на преподавательскую должность – от 3 000 долларов США.

Отмечается, что у фальшивых педагогов не было соответствующего образования.

Кроме того, учебный процесс в колледже фактически не велся, в том числе и из-за отсутствия соответствующей материально-технической базы.

После оформления на работу или учебу военнообязанные получали отсрочки от призыва на военную службу.

СБУ задокументировала более 120 случаев уклонения таким способом.

В ходе обысков у фигуранта дела были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, денежные средства, черновые записи, списки преподавателей и студентов.

Ему объявлено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период, а также в получении должностным лицом незаконной выгоды.

Подозреваемый находится под стражей, ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам схемы.

Фото: Управление Службы безопасности Украины в Ровненской области