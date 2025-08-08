Директор колледжа в Ровенской области оформлял уклонистов педагогами и студентами – СБУ
Управление Службы безопасности Украины в Ровненской области сообщило о раскрытии схемы уклонения от мобилизации через фиктивный учебный процесс в одном из местных колледжей.
В организации схемы подозревается адвокат из Ровно, который по совместительству возглавил один из колледжей области.
Как установило следствие, после получения лицензии на осуществление образовательной деятельности фигурант дела начал активно набирать педагогов и учеников среди мужчин призывного возраста, которые хотели избежать мобилизации.
Статус студента очной формы обучения оценивался от 30 000 гривен, а трудоустройство на преподавательскую должность – от 3 000 долларов США.
Отмечается, что у фальшивых педагогов не было соответствующего образования.
Кроме того, учебный процесс в колледже фактически не велся, в том числе и из-за отсутствия соответствующей материально-технической базы.
После оформления на работу или учебу военнообязанные получали отсрочки от призыва на военную службу.
СБУ задокументировала более 120 случаев уклонения таким способом.
В ходе обысков у фигуранта дела были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, денежные средства, черновые записи, списки преподавателей и студентов.
Ему объявлено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период, а также в получении должностным лицом незаконной выгоды.
Подозреваемый находится под стражей, ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении другим участникам схемы.
