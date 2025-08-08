Директор коледжу на Рівненщині оформлював ухилянтів викладачами та студентами – СБУ
Кабінет підозрюваного (Фото: УСБУ в Рівненській області)

Управління Служби безпеки України у Рівненській області повідомило про викриття схеми ухилення від мобілізації через фіктивний навчальний процес в одному з місцевих коледжів.

В організації схеми підозрюється адвокат з Рівного, який за сумісництвом очолив один із коледжів області.

Як встановило слідство, після отримання ліцензії на здійснення освітньої діяльності фігурант справи почав активно набирати педагогів й учнів серед чоловіків призовного віку, які хотіли ухилитися від мобілізації.

Статус студента денної форми навчання становив від 30 000 грн, працевлаштування на викладацьку посаду – від $3000.

Зазначається, що фейкові педагоги не мали відповідної освіти.

Окрім того, навчальний процес у коледжі фактично не відбувався, зокрема й через відсутність відповідної матеріально-технічної бази.

Після оформлення на роботу або навчання військовозобов’язані отримували відстрочки від призову на військову службу.

СБУ задокументувала понад 120 випадків ухилення у такий спосіб.

Під час обшуків у фігуранта справи виявлено та вилучено мобільні телефони, гроші, чорнові записи, списки викладачів та студентів.

Йому повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період та одержанні службовою особою неправомірної вигоди.

Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років тюрми.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам схеми.

Фото: УСБУ у Рівненській області
