Директор коледжу на Рівненщині оформлював ухилянтів викладачами та студентами – СБУ
Управління Служби безпеки України у Рівненській області повідомило про викриття схеми ухилення від мобілізації через фіктивний навчальний процес в одному з місцевих коледжів.
В організації схеми підозрюється адвокат з Рівного, який за сумісництвом очолив один із коледжів області.
Як встановило слідство, після отримання ліцензії на здійснення освітньої діяльності фігурант справи почав активно набирати педагогів й учнів серед чоловіків призовного віку, які хотіли ухилитися від мобілізації.
Статус студента денної форми навчання становив від 30 000 грн, працевлаштування на викладацьку посаду – від $3000.
Зазначається, що фейкові педагоги не мали відповідної освіти.
Окрім того, навчальний процес у коледжі фактично не відбувався, зокрема й через відсутність відповідної матеріально-технічної бази.
Після оформлення на роботу або навчання військовозобов’язані отримували відстрочки від призову на військову службу.
СБУ задокументувала понад 120 випадків ухилення у такий спосіб.
Під час обшуків у фігуранта справи виявлено та вилучено мобільні телефони, гроші, чорнові записи, списки викладачів та студентів.
Йому повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період та одержанні службовою особою неправомірної вигоди.
Підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років тюрми.
Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим учасникам схеми.
- 8 серпня повідомлялося, що у лікарні Харкова фіктивно брали на роботу ухилянтів та "мертві душі".
Коментарі (0)