Директор МАГАТЭ показал, как смена наблюдателей на ЗАЭС пересекала линию фронта – видео

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси опубликовал видео, на котором показано, как группа наблюдателей агентства пересекает линию фронта, чтобы попасть на временно оккупированную Россией Запорожскую АЭС.

Ранее сообщалось, что очередная смена наблюдателей МАГАТЭ все-таки сумела прибыть на ЗАЭС, хотя и примерно на месяц позже, чем было запланировано.

The @iaeaorg expert team is crossing the front line & when necessary, even by foot. The ISAMZ rotation at Zaporizhzhya #NPP is now completed. I am incredibly proud of the professionalism of our staff. Very thankful to the @UN for their support. The IAEA will not stop. pic.twitter.com/uMfNA39JQb