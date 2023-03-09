Директор ЦРУ: Группа Вагнера – международная угроза, они орудуют не только в Украине

Группа Вагнера – агрессивная преступная организация, которая представляет угрозу не только для Украины, но и для других стран. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает Голос Америки.

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Отвечая на вопросы членов комитета по разведке Сената США, Бернс охарактеризовал группу Вагнера как "агрессивную преступную организацию, которая представляет угрозу не только для Украины".

Бернс отметил, что именно группа Вагнера обеспечивает постоянный военный натиск на Бахмут, даже несмотря на то, что она "несет там невероятные потери".

Он также сообщил, что эта же группа оказывает "глубоко дестабилизирующее влияние" на ряд других регионов, в том числе "во многих уязвимых обществах" Западной Африки и зоны Сахеля.

"Мы очень серьезно воспринимаем угрозу, которую создает группа Вагнера, и делаем все возможное, чтобы противостоять ей и разрушать ее", – сказал Бернс.

Он также сообщил, что для противодействия деятельности группы Вагнера в Украине и других регионах разведслужбы США сотрудничают с коллегами из Франции и других стран-союзников.

В июне 2022 года западные медиа писали, что ЧВК Вагнера расширила сферу влияния и не только участвует в боевых действиях, но и добывают в Судане золото.

26 января 2023 года США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией.

3 февраля Украина заочно сообщила о подозрении главарю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. Офис генпрокурора также обещает привлечь к ответственности и рядовых "вагнеровцев" – даже сбежавших за границу.

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Сергій Бережний

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