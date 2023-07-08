Директор ЦРУ прогнозирует России будущее экономической колонии Китая

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс прогнозирует для России будущее экономической колонии Китая. Об этом он сказал в ходе выступления на ежегодной лекции Фонда Дитчли в британском Оксфордшире 1 июля, передает The Washington Post.

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Бернс заявил, что российско-украинская война, развязанная диктатором РФ Владимиром Путиным, уже обернулась для России стратегическим провалом – обнажились ее военные слабости, экономика сильно пострадала на долгие годы.

"Ее будущее в качестве младшего партнера и экономической колонии Китая определяется ошибками Путина, ее реваншистские амбиции притупляются НАТО, которое становится все больше и сильнее", – заявил директор ЦРУ.

Он отметил, что агрессия России представляет собой серьезное испытание, но Китай – это единственная страна, которая намерена изменить международный порядок и обладает для этого все большей экономической, дипломатической, военной и технологической мощью.

Комментируя попытку главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина "пойти на Москву" и его резкие обвинения Кремля в лживом обосновании полномасштабного вторжения, Бернс предположил, что влияние этих слов и этих действий будет сказываться на РФ еще какое-то время, как "яркое напоминание о разрушительном воздействии путинской войны на его собственное общество и его собственный режим".

По данным издания The Washington Post, Бернс в июне тайно посетил Киев, где с ним поделились планом по завершению войны.

Позднее Зеленский подтвердил встречу: "Я рассказал ему обо всех важных вещах, связанных с полем боя, которые нам нужны". При этом он удивился, что данные о встрече появились в медиа – отметил, что это должно быть за кадром.

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