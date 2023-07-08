Директор ЦРУ прогнозує Росії майбутнє економічної колонії Китаю

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс прогнозує для Росії майбутнє економічної колонії Китаю. Про це він сказав під час виступу на щорічній лекції Фонду Дітчлі у британському Оксфордширі 1 липня, передає The Washington Post.

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Бернс заявив, що російсько-українська війна, розв'язана диктатором РФ Володимиром Путіним, вже обернулася для Росії стратегічним провалом – оголилися її військові слабкості, економіка постраждала на довгі роки.

"Її майбутнє як молодшого партнера і економічної колонії Китаю визначається помилками Путіна, її реваншистські амбіції притуплюються НАТО, яке стає все більшим і сильнішим", – заявив директор ЦРУ.

Він зазначив, що агресія Росії є серйозним випробуванням, але Китай – це єдина країна, яка має намір змінити міжнародний порядок і має для цього все більшу економічну, дипломатичну, військову і технологічну потужність.

Коментуючи спробу ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгена Пригожина "піти на Москву" і його різкі звинувачення Кремля в брехливому обґрунтуванні повномасштабного вторгнення, Бернс припустив, що вплив цих слів і цих дій позначатиметься на РФ ще якийсь час, як "яскраве нагадування про руйнівний вплив путінської війни на його власне суспільство та його власний режим".

За даними видання The Washington Post, Бернс у червні таємно відвідав Київ, де з ним поділилися планом завершення війни.

Пізніше Зеленський підтвердив зустріч: "Я розповів йому про всі важливі речі, пов'язані з полем бою, які нам потрібні". Водночас він здивувався, що дані про зустріч з'явилися у медіа – зазначив, що це має бути за кадром.

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