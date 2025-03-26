Директор ЦРУ считает, что украинцы будут сражаться голыми руками, если придется

По мнению Рэтклиффа, украинский народ и военных уже несколько лет недооценивают

Джон Рэтклифф (Фото: Gabriella Demczuk / EPA)

Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф считает, что украинцы будут сражаться голыми руками, если не получат приемлемые условия мира. Об этом он заявил на слушаниях в Сенате США.

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"Украинский народ и украинские военные уже несколько лет недооцениваются. В конце концов, я убежден, исходя из своих размышлений и наблюдений с точки зрения разведки, что они будут сражаться голыми руками, если им придется, если у них не будет приемлемых условий для крепкого мира", – ответил Рэтклифф на вопрос о стратегическом риске, если Россия достигнет целей войны против Украины через мирное соглашение.

Также он сказал, что переговоры, которые ведет президент США Дональд Трамп, направлены на установление продолжительного мира.

По словам Рэтклиффа, разведывательное сообщество США, особенно ЦРУ, приняло меры в поддержку цели Трампа установить крепкий мир. Он согласился с оценками, что сейчас Россия имеет преимущество на фронте и медленно продвигается вперед.

При этом, как говорит Рэтклифф, Трамп осознает опасность победы России, а в результате проведения успешных переговоров ни одна сторона не достигнет своих "максималистских" целей.