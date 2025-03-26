Директор ЦРУ вважає, що українці битимуться голими руками, якщо доведеться

На думку Реткліффа, український народ та військових вже кілька років недооцінюють

Джон Реткліфф (Фото: Gabriella Demczuk / EPA)

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф вважає, що українці битимуться голими руками, якщо не отримають прийнятних умов миру. Про це він заявив на слуханнях у Сенаті США.

"Український народ та українські військові вже кілька років недооцінюються. Зрештою, я переконаний, виходячи зі своїх роздумів і спостережень з погляду розвідки, що вони битимуться голими руками, якщо їм доведеться, якщо у них не буде прийнятних умов для міцного миру", – відповів Реткліфф на питання про стратегічний ризик, якщо Росія досягне цілей війни проти України через мирну угоду.

Також він сказав, що переговори, які веде президент США Дональд Трамп, спрямовані на встановлення тривалого миру.

За словами Реткліффа, розвідувальна спільнота США, особливо ЦРУ, вжили заходів на підтримку мети Трампа встановити міцний мир. Він погодився з оцінками, що зараз Росія має перевагу на фронті та повільно рухається вперед.

Водночас, як каже Реткліфф, Трамп усвідомлює небезпеку перемоги Росії, а в результаті проведення успішних переговорів жодна сторона не досягне своїх "максималістських" цілей.