Джемилев возразил Зеленскому по поводу крымскотатарской автономии

Внесение изменений в Конституцию по крымскотатарской автономии в составе независимой Украины стало бы значительным вкладом в деоккупацию Крыма. Об этом заявил национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев, передает Крым.Реалии.
Так Джемилев прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что крымскотатарская автономия "не упростит деоккупацию Крыма".
"Я бы сказал, что он, видимо, глубоко в проблему еще не вник. На самом деле мы считаем, что это будет, конечно, не 100% решение проблемы деоккупации, но что это будет значительный вклад. Без всякого сомнения", - сказал Джемилев.
10 октября во время пресс-марафона Зеленский сказал, что не уверен, что крымскотатарская автономия может упростить вопрос деоккупации Крыма.
Ранее Меджлис крымскотатарского народа призвал депутатов Верховной Рады IX созыва внести изменения в раздел Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым".
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