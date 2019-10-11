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Джемилев возразил Зеленскому по поводу крымскотатарской автономии

Джемилев возразил Зеленскому по поводу крымскотатарской автономии - Фото
Мустафа Джемилев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.10.2019, 16:18

Президент сказал, что не уверен, что крымскотатарская автономия может упростить вопрос деоккупации Крыма

Внесение изменений в Конституцию по крымскотатарской автономии в составе независимой Украины стало бы значительным вкладом в деоккупацию Крыма. Об этом заявил национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев, передает Крым.Реалии.

Так Джемилев прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что крымскотатарская автономия "не упростит деоккупацию Крыма".

"Я бы сказал, что он, видимо, глубоко в проблему еще не вник. На самом деле мы считаем, что это будет, конечно, не 100% решение проблемы деоккупации, но что это будет значительный вклад. Без всякого сомнения", - сказал Джемилев.

10 октября во время пресс-марафона Зеленский сказал, что не уверен, что крымскотатарская автономия может упростить вопрос деоккупации Крыма.

Ранее Меджлис крымскотатарского народа призвал депутатов Верховной Рады IX созыва внести изменения в раздел Х Конституции Украины "Автономная Республика Крым".

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  • 9 августа, в Международный день коренных народов мира, в разговоре с Джемилевым Зеленский сказал, что готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к десятой главе Конституции, и после этого вынести законопроект на рассмотрение парламента.
  • В мае 2017 года была создана рабочая группа по наработке предложений изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно АР Крым. В ее состав вошли народные депутаты всех фракций, ведущие правоведы и юристы, а также представители Меджлиса крымскотатарского народа.
  • В апреле 2018 года группа завершила работу над поправками и приняла текст изменений и дополнений.

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Мустафа Джемилев Владимир Зеленский Крым Крымскотатарская автономия
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