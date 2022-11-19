"Джокер, Киллер, Купец". В Херсоне нашли полный список полицейских-предателей – ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили в освобожденном Херсоне список бывших украинских правоохранителей, которые служили российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Как отмечается, правоохранители, которые перешли на сторону российских оккупантов, бежали из освобожденного Херсона так быстро, что оставили доказательства своей государственной измены.

"Выявлен "журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области". Отдельно найдены полные списки с адресами, телефонами, званиями, позывными коллаборантов-полицаев", – говорится в сообщении.

В ГБР перечислили некоторые из позывных коллаборационистов – Дукалис, Кобра, Джокер, Киллер, Купец, Мать, Вано.

Как отмечается, "Вано" – это бывший сотрудник ГУНП в Херсонской области, которому уже заочно сообщено о подозрении в госизмене.

Готовится заочное уведомление о подозрении в государственной измене всем фигурантам.

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Наталія Медведєва

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