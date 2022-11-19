UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Джокер, Киллер, Купец". В Херсоне нашли полный список полицейских-предателей – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2022, 11:44
Фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили в освобожденном Херсоне список бывших украинских правоохранителей, которые служили российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, правоохранители, которые перешли на сторону российских оккупантов, бежали из освобожденного Херсона так быстро, что оставили доказательства своей государственной измены.

"Выявлен "журнал принятия (сдачи) поста и проверки несения службы по охране здания Управления уголовного розыска ГУ МВД Херсонской области". Отдельно найдены полные списки с адресами, телефонами, званиями, позывными коллаборантов-полицаев", – говорится в сообщении.

В ГБР перечислили некоторые из позывных коллаборационистов – Дукалис, Кобра, Джокер, Киллер, Купец, Мать, Вано.

Как отмечается, "Вано" – это бывший сотрудник ГУНП в Херсонской области, которому уже заочно сообщено о подозрении в госизмене.

Готовится заочное уведомление о подозрении в государственной измене всем фигурантам.

Читайте также: СБУ установила места нахождения и маршруты восьми предателей в Херсонской области

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
госизмена Херсон гбр коллаборационизм война
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 