Джонсон ответил Зеленскому: Спасибо за дружбу, Владимир, ты герой, тебя все любят

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским, в котором поблагодарил его за дружбу. Об этом Джонсон написал в Twitter.

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"Я говорил с президентом Зеленским сегодня, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства, – мы будем предоставлять жизненно важную оборонную помощь до тех пор, пока это будет необходимо. Спасибо за дружбу, Владимир, ты герой, тебя все любят", – написал Джонсон.

7 июля, после серии связанных с ним скандалов Джонсон объявил, что уходит с поста лидера Консервативной партии и подает в отставку с должности главы правительства. Он будет руководить Кабмином до избрания преемника.

Зеленский назвал "особенной" британскую поддержку Украины под лидерством Джонсона, поблагодарил его за все и выразил надежду, что помощь официального Лондона сохранится и после досрочной отставки главы британского правительства.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, которого называют главным претендентом на пост премьера, заявил, что, по его мнению, нет риска резкого изменения политики по поддержке Украины, потому что он "стремился на протяжении всего этого процесса к достижению межпартийного консенсуса" в отношении военной помощи.

Вадим Ребрина

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