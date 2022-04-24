Джонсон пообещал Зеленскому: Великобритания вернет посольство в Киев на следующей неделе

Великобритания вернет в Киев свое посольство в Украине. Об этом британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил президенту Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре 23 апреля, передает пресс-служба правительства Великобритании.

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Как отмечается, во время разговора Зеленский проинформировал Джонсона о ситуации на Донбассе. Они осудили продолжающиеся атаки российских войск на гражданские объекты, в том числе в Мариуполе, Одессе и Львове.

В преддверии встреч генерального секретаря ООН с президентом Зеленским и российским диктатором Путиным на следующей неделе оба лидера согласились с важностью установления режима прекращения огня и гуманитарного коридора, чтобы гражданские могли покинуть Мариуполь.

Джонсон заявил, что Россия будет привлечена к ответственности за свои действия и что правительство Великобритании помогает собирать доказательства военных преступлений.

Он также проинформировал Зеленского о новых санкциях Британии против военнослужащих России и подтвердил, что Великобритания вновь откроет свое посольство в Киеве на следующей неделе, демонстрируя поддержку и солидарность с украинским народом.

Лидеры обсудили работу Великобритании с партнерами над выработкой долгосрочного решения безопасности для Украины, а премьер-министр отметил переговоры, которые ведутся с международными партнерами для предоставления дальнейшей финансовой поддержки, в том числе на встрече министров финансов G7.

Джонсон подтвердил, что Великобритания предоставляет дополнительную оборонительную военную помощь, включая защищенные мобильные транспортные средства, беспилотники и противотанковое оружие.

Зеленский поблагодарил премьер-министра за обучение украинских военнослужащих, которое сейчас проходит в Великобритании.

По состоянию на 19 апреля, в Киеве возобновили работу 16 посольств.

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Наталия Медведева

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