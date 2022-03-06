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Джонсон представит план, который должен привести к "провалу" акта агрессии Путина

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 02:01
Джонсон представит план, который должен привести к
Борис Джонсон (фото - ЕРА)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит план действий из шести пунктов по российско-украинской войне во время встреч с лидерами Канады, Нидерландов и Центральной Европы на следующей неделе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз Даунинг-стрит.

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Джонсон собирается сказать своим коллегам о необходимости объединиться вокруг его плана, чтобы гарантировать, что президент России Владимир Путин "потерпит неудачу в своих амбициях".

План, согласно пресс-релизу, призывает страны мобилизовать "международную гуманитарную коалицию для Украины, поддержать Украину в ее усилиях по обеспечению собственной самообороны и максимально усилить экономическое давление на путинскую Россию".

План также призывает партнеров Великобритании "предотвратить ползучую нормализацию того, что Россия делает в Украине, использовать дипломатические пути для деэскалации, но только на основе полного участия законного правительства Украины, и начать быструю кампанию по укреплению безопасности и устойчивости в евроатлантическом регионе".

"Путин должен потерпеть неудачу, это должно быть провалом его акта агрессии. Недостаточно выразить нашу поддержку, основанную на правилах международного порядка – мы должны предотвратить его постоянные попытки переписать правила военной силой", – говорится в релизе.

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Вадим Ребрина
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Россия война владимир путин Борис Джонсон
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