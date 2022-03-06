Джонсон представит план, который должен привести к "провалу" акта агрессии Путина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит план действий из шести пунктов по российско-украинской войне во время встреч с лидерами Канады, Нидерландов и Центральной Европы на следующей неделе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-релиз Даунинг-стрит.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Джонсон собирается сказать своим коллегам о необходимости объединиться вокруг его плана, чтобы гарантировать, что президент России Владимир Путин "потерпит неудачу в своих амбициях".

План, согласно пресс-релизу, призывает страны мобилизовать "международную гуманитарную коалицию для Украины, поддержать Украину в ее усилиях по обеспечению собственной самообороны и максимально усилить экономическое давление на путинскую Россию".

План также призывает партнеров Великобритании "предотвратить ползучую нормализацию того, что Россия делает в Украине, использовать дипломатические пути для деэскалации, но только на основе полного участия законного правительства Украины, и начать быструю кампанию по укреплению безопасности и устойчивости в евроатлантическом регионе".

"Путин должен потерпеть неудачу, это должно быть провалом его акта агрессии. Недостаточно выразить нашу поддержку, основанную на правилах международного порядка – мы должны предотвратить его постоянные попытки переписать правила военной силой", – говорится в релизе.

Читайте также: Джонсон обратился на украинском. И пообещал ужесточать санкции, пока Россия не остановится

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.