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Для мира в 2023 году важнейшим вопросом будет отношение к России – постпред Польши в ООН

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 15:38
Для мира в 2023 году важнейшим вопросом будет отношение к России – постпред Польши в ООН - Фото
Кшиштоф Щерский (фото - ЕРА)

Постпред Польши в ООН Кшиштоф Щерский считает, что вопрос о том, завершится ли российская война против Украины и при каких условиях, будет определять, каким будет 2023 год. Об этом он сказал в интервью Pap.

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"Для содержания мира важнейший вопрос: как будут относиться к России. Возможно ли, чтобы российский империализм начал рассматриваться как идеология, угрожающая мировому порядку на том же основании, что и немецкий нацизм. Если это произойдет, должны быть приняты такие же решения: лишение России инструментов для поддержки роли мирового государства (в том числе в ООН), привлечение к международному суду военных преступников в погонах и костюмах, в том числе и Путина, выплата военных репараций и прочее", – сказал Щерский.

Если же победит вариант "навести порядок" и сохранить лицо Путину, то это будет "последним гвоздем в гроб мирового порядка, воплощенного в основах ООН".

  • Бывший премьер-министр Великобритании и друг Украины Борис Джонсон опубликовал в Twitter короткое видеообращение, в котором выразил уверенность в победе Украины в войне в 2023 году.



Вадим Ребрина
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Кшиштоф Щерский Россия ООН война владимир путин нацизм
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