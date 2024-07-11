"Для нас, европейцев, есть только план Зеленского". Боррель – о вариантах завершения войны

Глава евродипломатии высказался по поводу путей завершения войны. Заявил, что для ЕС приемлема только украинская формула мира

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Для Евросоюза нет других вариантов окончания войны, кроме как по украинской "формуле мира". Об этом на полях саммита НАТО в Вашингтоне заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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"Мы должны помочь Украине преодолеть российскую агрессию. Для Евросоюза нет другого плана, кроме плана Зеленского, и это единственный мирный план для нас, европейцев", – сказал он.

По словам Борреля, ЕС против тех, кто говорит, что "поддержка Украины продолжит войну", поскольку, по их мнению, "мир придет быстрее, даже если это будет означать, что Украина должна сдаться".

Он подчеркнул, что Украину нужно поддерживать и дальше для обеспечения ее суверенитета и безопасности всего мира.

С начала председательства Венгрии в Совете Евросоюза премьер страны Орбан встретился с президентом Владимиром Зеленским, российским диктатором Владимиром Путиным, лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Венгерский премьер называет это собственной "миротворческой миссией".

Относительно визита в Москву Боррель отмечал, что Орбан в этом визите не представляет политику ЕС в отношении России.

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