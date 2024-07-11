"Для нас, європейців, є тільки план Зеленського". Боррель – про варіанти завершення війни

Глава євродипломатії висловився щодо шляхів завершення війни. Заявив, що для ЄС прийнятною є тільки українська формула миру

Жозеп Боррель (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Для Євросоюзу немає інших варіантів закінчення війни, окрім як за українською "формулою миру". Про це на полях саміту НАТО у Вашингтоні заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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"Ми маємо допомогти Україні подолати російську агресію. Для Євросоюзу немає іншого плану, окрім плану Зеленського, і це — єдиний мирний план для нас, європейців", – сказав він.

За словами Борреля, ЄС проти тих, хто каже, що "підтримка України продовжить війну", оскільки, на їхню думку, "мир прийде швидше, навіть якщо це означатиме, що Україна має здатися".

Він підкреслив, що Україну потрібно підтримувати й надалі для забезпечення її суверенітету та безпеки всього світу.

З початку головування Угорщини у Раді Євросоюзу прем'єр країни Орбан зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, російським диктатором Володимиром Путіним, лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Угорський прем'єр називає це власною "миротворчою місією".

Щодо візиту до Москви, Боррель наголошував, що Орбан у цьому візиті не представляє політику ЄС щодо Росії.

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