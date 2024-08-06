Для посещения приграничной полосы мужчинам понадобится военно-учетный документ

Подойдет документ как в бумажной, так и в электронной форме

Фото: ГПСУ

Кабинет министров принял изменения, согласно которым мужчинам-гражданам 16-60 лет во время мобилизации и военного положения нужно иметь военно-учетный документ во время пребывания в приграничной полосе. Об этом написал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Кабмин внес изменения в Положение о пограничном режиме, чтобы привести его в соответствие с новым законом о мобилизации.

Теперь мужчины-граждане призывного возраста должны иметь при себе военно-учетный документ, когда они находятся в пределах пограничной полосы или контролируемого пограничного района. Это положение действует при проведении мобилизации (кроме целевой) и военного положения.

При этом документ подойдет как в бумажной, так и в электронной форме

В целом новый закон о мобилизации предусматривает, что мужчины призывного возраста должны иметь при себе военно-учетные документы (пункт 6 статья 22).

С 17 июля мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь военно-учетный документ для пересечения границы.

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