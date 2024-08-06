Для відвідування прикордонної смуги чоловікам знадобиться військово-обліковий документ

Підійде документ як у паперовій, так і в електронній формі

Фото: ДПСУ

Кабінет міністрів ухвалив зміни, згідно з яким чоловікам-громадянам 18-60 років під час мобілізації та воєнного стану потрібно мати військово-обліковий документ під час перебування у прикордонній смузі. Про це написав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Кабмін вніс зміни до Положення про прикордонний режим, аби привести його у відповідність до нового закону про мобілізацію.

Тепер чоловіки-громадяни призовного віку повинні мати при собі військово-обліковий документ, коли вони перебувають у межах прикордонної смуги або контрольованого прикордонного району. Це положення діє під час проведення мобілізації (крім цільової) та дії воєнного стану.

Водночас підійде документ як у паперовій, так і в електронній формі.

Загалом новий закон про мобілізацію передбачає, що чоловіки призовного віку повинні мати при собі військово-облікові документи (пункт 6 стаття 22).

З 17 липня чоловіки від 18 до 60 років повинні мати військово-обліковий документ для перетину кордону.

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