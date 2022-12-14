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Для проведения выборов после окончания войны нужен "переходный период" – Корниенко

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 10:43
Для проведения выборов после окончания войны нужен
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко заявил, что после окончания войны потребуется "небольшой переходный период" для проведения выборов. По его словам, речь может идти о 4-5 месяцах. Об этом Корниенко сказал в интервью РБК-Украина.

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Он напомнил, что, согласно законодательству, во время действия военного положения нельзя проводить выборы в Раду.

"Во время военного положения нельзя проводить выборы. Но мы верим в ВСУ, в наши Силы обороны, в то, что они максимально быстро освободят всю нашу территорию, и мы сможем перейти в другой правовой режим регулирования. И тогда уже откроется путь к выборам", – сказал Корниенко.

По его словам, после завершения действия военного положения "будет очень тяжело сразу провести выборы".

"Надо какой-то небольшой переходный период. И он может быть разный для разных территорий. Например, если мы освобождаем давно оккупированные территории – Донецк, Луганск, Крым, – нужно выяснить, какой страны там есть граждане, провести соответствующие мероприятия по проверке. А что касается территорий, которые были недавно оккупированы – например Херсонская область, – там можно проводить национальные выборы", – сказал вице-спикер парламента.

"Учитывая, что мы нарабатываем, в частности с Советом Европы, – действительно, нужно переходное время после окончания военного положения. Речь может идти о нескольких месяцах, звучал срок 4-5 месяцев", – добавил он.

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Вадим Ребрина
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верховная рада выборы Александр Корниенко
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