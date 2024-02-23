Днепр. Из-под завалов разбитого РФ дома достали тело мужчины, идут поиски – видео, фото

Продолжаются поиски женщины, которая, вероятно, была дома во время удара

Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

Ночью 23 февраля российские захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. В Днепре из-под завалов разбитого дроном дома достали тело погибшего мужчины. Об этом сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.

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"Из-под завалов разбитого дроном дома в Днепре достали тело мужчины. Этой ночью его убили россияне, когда он просто отдыхал в своей квартире", – написал чиновник.

Лысак сообщил, что продолжаются поиски женщины, которая, вероятно, была дома во время удара.

Фото: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

В патрульной полиции показали первые минуты после российского удара: правоохранители вместе со спасателями и медиками помогали эвакуировать пострадавших и маломобильных жителей, оказывали медицинскую помощь раненым, разбирали завалы, также спасали животных.