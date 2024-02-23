Наслідки дронової атаки на Дніпро: окрім багатоповерхівки пошкоджено підприємство – фото
Крім дев'ятиповерхівки у Дніпрі, є влучання у підприємство. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та додав фото з місця події.
За його словами, у небі над областю оборонці збили п'ять ворожих безпілотників. По два – у Синельниківському та Дніпровському районах. Ще один – у Новомосковському.
"На жаль, й влучань уникнути не вдалося. Окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог поцілив по підприємству", – написав Лисак.
Вночі він повідомляв про вісьмох постраждалих внаслідок удару по житловому будинку. Рятувальники подовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами.
За словами начальника управління ДСНС України в області Андрія Кульбача, жителів першого та другого під'їздів будинку евакуювали.
"Внаслідок вибуху сталося руйнування двох квартир — на восьмому і частково сьомому поверсі. Під завалами ймовірно досі перебувають люди — один або двоє", – сказав тоді він.
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