Наслідки дронової атаки на Дніпро: окрім багатоповерхівки пошкоджено підприємство – фото

У потрощеному будинку подовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами, заявив Лисак

Фото: Сергій Лисак

Крім дев'ятиповерхівки у Дніпрі, є влучання у підприємство. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та додав фото з місця події.

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За його словами, у небі над областю оборонці збили п'ять ворожих безпілотників. По два – у Синельниківському та Дніпровському районах. Ще один – у Новомосковському.

"На жаль, й влучань уникнути не вдалося. Окрім багатоповерхівки у Дніпрі, ворог поцілив по підприємству", – написав Лисак.

Вночі він повідомляв про вісьмох постраждалих внаслідок удару по житловому будинку. Рятувальники подовжують пошуки людей, які можуть бути під завалами.

За словами начальника управління ДСНС України в області Андрія Кульбача, жителів першого та другого під'їздів будинку евакуювали.

"Внаслідок вибуху сталося руйнування двох квартир — на восьмому і частково сьомому поверсі. Під завалами ймовірно досі перебувають люди — один або двоє", – сказав тоді він.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

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Ввечері 20 лютого Росія вдарила по Краматорську, внаслідок чого постраждали люди.

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