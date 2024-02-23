Последствия дроновой атаки на Днепр: кроме многоэтажки повреждено предприятие – фото

В разбитом доме продлевают поиски людей, которые могут быть под завалами, заявил Лысак

Фото: Сергей Лысак

Кроме девятиэтажки в Днепре есть попадание в предприятие. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и добавил фото с места происшествия.

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По его словам, в небе над областью защитники сбили пять вражеских беспилотников. По два – в Синельниковском и Днепровском районах. Еще один – в Новомосковском.

"К сожалению, и попаданий избежать не удалось. Кроме многоэтажки в Днепре, враг попал по предприятию", – написал Лысак.

Ночью он сообщал о восьми пострадавших в результате удара по жилому дому. Спасатели продлевают поиски людей, которые могут находиться под завалами.

По словам начальника управления ГСЧС Украины в области Андрея Кульбача, жителей первого и второго подъездов эвакуировали.

"В результате взрыва произошло разрушение двух квартир — на восьмом и частично седьмом этаже. Под завалами, вероятно, до сих пор находятся люди — один или двое", – сказал тогда он.

Фото: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

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