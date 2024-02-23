Вночі Росія атакувала "шахедами" і ракетами Х-31П, Х-22 та С-300. Збили понад 20 БпЛА

Наслідки атаки Росії на Дніпро (Фото: Сергій Лисак)

В ніч проти 23 лютого Росія атакувала Україну трьома десятками дронів-камікадзе типу Shahed, українська протиповітряна оборона збила 23 з них. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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За даними військових, дронова атака відбувалася з Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму.

Крім того, ворог спрямував на Україну три зенітні керовані ракети С-300 з району окупованої Донецької області, протирадіолокаційну ракету Х-31П та дві крилаті ракети Х-22 з акваторії Чорного моря.

Жодної ракети збити не вдалося. 23 ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Миколаївської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей.

В ніч проти 23 лютого Росія вдарила безпілотниками по багатоквартирному будинку у Дніпрі та підприємству в Одесі.

В Одесі троє загиблих, у Дніпрі – восьмеро поранених. Людей дістають з-під завалів.

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