Росія вдарила дронами по Дніпру та Одесі. Є загиблі та травмовані, люди під завалами – фото

Наслідки атаки РФ на Дніпро (Фото: Сергій Лисак)

В ніч проти 23 лютого Росія атакувала ударними безпілотниками, влучивши у багатоквартирний будинок у Дніпрі та підприємство в Одесі. Внаслідок прильотів є постраждалі та загиблі, в обох містах людей рятують з-під завалів, повідомили представники місцевої влади.

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Один з безпілотників впав на цивільне підприємство в прибережній зоні Одеси, заявив голова місцевої ОВА Олег Кіпер. Спалахнула пожежа. З пошкодженої будівлі вдалось визволити охоронницю, вона не постраждала.

Пресслужба Сил оборони півдня уточнила, що над Чорним морем військовим вдалося збити дев'ять "шахедів".

З-під завалів дістали трьох людей, всі вони загинули.

Фото: Сили оборони півдня

Фото: Сили оборони півдня

Фото: Сили оборони півдня

Росіяни атакували дронами і Дніпропетровську область. Голова ОВА Сергій Лисак заявив про влучання по багатоповерхівці у Дніпрі. Наразі відомо про вісьмох постраждалих, семеро з яких – госпіталізовані.

Рятувальники продовжують розбирати завали.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

16 лютого 2024 року Росія двічі за добу обстріляла ТЕС у Донецькій області, пошкоджено обладнання.

17 лютого росіяни вдарили з РСЗВ по селу в Харківському районі та атакували авіацією місто Куп'янськ.

Ввечері 20 лютого Росія вдарила по Краматорську, внаслідок чого постраждали люди.

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