РФ ударила дронами по Днепру и Одессе. Есть погибшие и раненые, люди под завалами – фото

В Одессе трое погибших, в Днепре – восемь пострадавших. Поисково-спасательные работы продолжаются

Последствия атаки РФ на Днепр (Фото: Сергей Лысак)

В ночь на 23 февраля Россия атаковала ударными беспилотниками, попав в многоквартирный дом в Днепре и предприятие в Одессе. В результате прилетов есть пострадавшие и погибшие, в обоих городах людей спасают из-под завалов, сообщили представители местных властей.

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Один из беспилотников упал на гражданское предприятие в прибрежной зоне Одессы, заявил глава местной ОВА Олег Кипер. Вспыхнул пожар. Из поврежденного здания удалось вызволить охранницу, она не пострадала.

Пресс-служба Сил обороны юга уточнила, что над Черным военным морем удалось сбить девять "шахедов".

Из-под завалов извлекли трех человек, все они погибли.

Фото: Силы обороны юга

Фото: Силы обороны юга

Фото: Силы обороны юга

Россияне атаковали дронами и Днепропетровскую область. Глава ОВА Сергей Лысак заявил о попадании по многоэтажке в Днепре. Пока известно о восьми пострадавших, семеро из которых – госпитализированы.

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Фото: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

16 февраля 2024 года Россия дважды за сутки обстреляла ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование.

17 февраля россияне ударили из РСЗО по селу в Харьковском районе и атаковали авиацией город Купянск.

Вечером 20 февраля Россия ударила по Краматорску, в результате чего пострадали люди.

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