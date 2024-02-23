Ночью Россия атаковала "шахедами" и ракетами Х-31П, Х-22, С-300. Сбили более 20 БпЛА

Последствия атаки России на Днепр (Фото: Сергей Лысак)

В ночь на 23 февраля Россия атаковала Украину тремя десятками дронов-камикадзе типа Shahed, украинская противовоздушная оборона сбила 23 из них. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

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По данным военных, дроновая атака происходила из Приморско-Ахтарска и временно оккупированного Крыма.

Кроме того, враг направил на Украину три зенитных управляемых ракеты С-300 из района оккупированной Донецкой области, противорадиолокационную ракету Х-31П и две крылатые ракеты Х-22 из акватории Черного моря.

Ни одной ракеты сбить не удалось. 23 ударных БпЛА уничтожены в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областей.

В ночь на 23 февраля Россия ударила беспилотниками по многоквартирному дому в Днепре и предприятию в Одессе.

В Одессе трое погибших, в Днепре – восемь раненых. Людей извлекают из-под завалов.

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