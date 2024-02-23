Дніпро. З-під завалів розбитого росіянами будинку дістали тіло чоловіка, йдуть пошуки – відео, фото

Тривають пошуки жінки, котра, ймовірно, була вдома під час удару

Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Уночі 23 лютого російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed. У Дніпрі з-під завалів потрощеного дроном будинку дістали тіло загиблого чоловіка. Про це повідомив голова обладміністрації Сергій Лисак.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав у своїй квартирі", – написав посадовець.

Лисак повідомив, що тривають пошуки жінки, котра, ймовірно, була вдома під час удару.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

У патрульній поліції показали перші хвилини після російського удару: правоохоронці разом з рятувальниками та медиками допомагали евакуювати постраждалих та маломобільних жителів, надавали домедичну допомогу пораненим, розбирали завали, також рятували тварин.