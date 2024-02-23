Дніпро. З-під завалів розбитого росіянами будинку дістали тіло чоловіка, йдуть пошуки – відео, фото
Уночі 23 лютого російські загарбники атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed. У Дніпрі з-під завалів потрощеного дроном будинку дістали тіло загиблого чоловіка. Про це повідомив голова обладміністрації Сергій Лисак.
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"З-під завалів потрощеного дроном будинку у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Цієї ночі його вбили росіяни, коли він просто відпочивав у своїй квартирі", – написав посадовець.
Лисак повідомив, що тривають пошуки жінки, котра, ймовірно, була вдома під час удару.
У патрульній поліції показали перші хвилини після російського удару: правоохоронці разом з рятувальниками та медиками допомагали евакуювати постраждалих та маломобільних жителів, надавали домедичну допомогу пораненим, розбирали завали, також рятували тварин.
- У ніч проти 23 лютого Росія атакувала ударними безпілотниками, влучивши у багатоквартирний будинок у Дніпрі та підприємство в Одесі.
- Крім дев'ятиповерхівки у Дніпрі, є влучання у підприємство. У небі над областю оборонці збили п'ять ворожих безпілотників. По два – у Синельниківському та Дніпровському районах. Ще один – у Новомосковському.