До конца года ожидается поставка в Украину 47 млн доз вакцины от коронавируса – Шмыгаль
28.07.2021, 15:40
Фото: Тамара Балаева/LIGA.net
До конца 2021 года Украина ожидает поставку 47 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
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По словам премьера, ожидаются поставки вакцин от разных производителей, в частности – 20 млн доз вакцины производства Pfizer.
Шмыгаль рассчитывает, что такого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачу по полной вакцинации взрослого населения Украины до конца 2021 года.
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