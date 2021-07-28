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До конца года ожидается поставка в Украину 47 млн доз вакцины от коронавируса – Шмыгаль

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 15:40
До конца года ожидается поставка в Украину 47 млн доз вакцины от коронавируса – Шмыгаль - Фото
Фото: Тамара Балаева/LIGA.net

До конца 2021 года Украина ожидает поставку 47 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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По словам премьера, ожидаются поставки вакцин от разных производителей, в частности – 20 млн доз вакцины производства Pfizer.

Шмыгаль рассчитывает, что такого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачу по полной вакцинации взрослого населения Украины до конца 2021 года.

Читайте также: Куда обращаться, если отказывают в вакцинации от коронавируса

Денис Юдин
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вакцинация Денис Шмыгаль коронавирус COVID-19
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