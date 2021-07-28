До конца года ожидается поставка в Украину 47 млн доз вакцины от коронавируса – Шмыгаль

До конца 2021 года Украина ожидает поставку 47 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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По словам премьера, ожидаются поставки вакцин от разных производителей, в частности – 20 млн доз вакцины производства Pfizer.

Шмыгаль рассчитывает, что такого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачу по полной вакцинации взрослого населения Украины до конца 2021 года.

26 июля 2021 года Минздрав призвал беременных женщин вакцинироваться от коронавируса.

В Италии заявили, что почти все, кто умер в стране от коронавируса с февраля 2021 года, не были полностью выкцинированы.

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Денис Юдин

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