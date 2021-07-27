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Куда обращаться, если отказывают в вакцинации от коронавируса

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2021, 11:30
Куда обращаться, если отказывают в вакцинации от коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Медицинский сервис Helsi.me дал советы, что делать, если медработники отказываются вакцинировать от COVID-19. Вначале нужно обратиться к руководителю медучреждения, в котором вам отказали, а если не поможет – на "горячую" линию Минздрава, говорится в сообщении.

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Сейчас в Украине бесплатно привиться от коронавируса могут все желающие старше 18 лет – это касается и украинцев, и иностранцев с видом на жительство в Украине.

Жаловаться, если вам отказывают в вакцинации, предлагают в местные Департаменты охраны здоровья или на "горячую" линию МОЗ по вопросам вакцинации 0-800-60-20-19.

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Дарья Мостовая
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