Куда обращаться, если отказывают в вакцинации от коронавируса
Медицинский сервис Helsi.me дал советы, что делать, если медработники отказываются вакцинировать от COVID-19. Вначале нужно обратиться к руководителю медучреждения, в котором вам отказали, а если не поможет – на "горячую" линию Минздрава, говорится в сообщении.
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Сейчас в Украине бесплатно привиться от коронавируса могут все желающие старше 18 лет – это касается и украинцев, и иностранцев с видом на жительство в Украине.
Жаловаться, если вам отказывают в вакцинации, предлагают в местные Департаменты охраны здоровья или на "горячую" линию МОЗ по вопросам вакцинации 0-800-60-20-19.
- 26 июля Минздрав призвал беременных женщин вакцинироваться от коронавируса.
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