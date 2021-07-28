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В Италии заявили, что почти все умершие от COVID-19 не были полностью вакцинированы

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2021, 13:30
В Италии заявили, что почти все умершие от COVID-19 не были полностью вакцинированы - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

В Национальном институте здравоохранения Италии заявили, что 99% тех, кто умер от коронавируса начиная с февраля этого года, не были полностью провакцинированы, пишет Reuters.

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Всего с 1 февраля 2021 года в Италии было зарегистрировано 36 776 умерших от COVID-19, при этом привитых среди них было 423 человека, это составляет 1,2% от общего количества коронавирусных смертей.

Также в исследовании института говорится, что полностью вакцинированные и умершие от коронавируса люди были значительно старше тех, кто не прививался и в итоге умер от COVID-19. Кроме того, у большинства привитых и умерших и ранее наблюдались проблемы со здоровьем.

Кампания по вакцинации в Италии стартовала в начале текущего года, на выбор предлагают препараты Pfizer и Moderna. 

Читайте также: Враги науки и вакцинации. Откуда берутся и на кого работают украинские антипрививочники

Дарья Мостовая
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вакцинация вакцина италия коронавирус   COVID-19
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