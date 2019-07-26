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Добкина снова вызывают на допрос в ГПУ

Добкина снова вызывают на допрос в ГПУ - Фото
Михаил Добкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.07.2019, 16:35

Нардепа Михаила Добкина ждут в Генеральной прокуратуре 5 августа

Народного депутата Михаила Добкина повторно вызывают на допрос в ГПУ.

На 5 августа в управление специальных расследований ГПУ для допроса по уголовному делу от 29.05.2015 года, сказано в повестке, размещенной на сайте Генпрокуратуры.

Ранее соощалось, что Добкина уже вызывали на допрос в ГПУ в качестве свидетеля по делу о якобы попытке умышленного убийства беглого экс-президента Виктора Януковича.

Михаил Добкин - народный депутат Верховной Рады VIII созыва, экс-глава Харьковской ОГА, экс-мэр Харькова. В 2014 году обвинялся СБУ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, но в последствии это уголовное дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

13.07.2017 г. Верховная Рада сняла с Добкина неприкосновенность и дала добро на его задержание и арест из-за подозрений в махинациях с землей. Добкин был арестован, но позже вышел под залог в 50 млн. В октябре 2018 года дело было передано в суд.

В новый состав Верховной Рады Добкин не прошел.

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