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"Добро пожаловать в ад". Над Черным морем зенитчики ВС ВСУ сбили российский истребитель

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2022, 19:30
Фото: ВС ВСУ

Сегодня, 26 февраля, над Черным морем был сбит российский истребитель. Об этом сообщает в Facebook командование Воздушных Сил ВСУ.

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Российский истребитель Су-30 был уничтожен зенитным ракетным подразделением ВС ВСУ в акватории Черного моря.

"Добро пожаловать в ад!", – написали зенитчики.

"Добро пожаловать в ад". Над Черным морем зенитчики ВС ВСУ сбили российский истребитель

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева
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