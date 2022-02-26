"Добро пожаловать в ад". Над Черным морем зенитчики ВС ВСУ сбили российский истребитель

Сегодня, 26 февраля, над Черным морем был сбит российский истребитель. Об этом сообщает в Facebook командование Воздушных Сил ВСУ.

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Российский истребитель Су-30 был уничтожен зенитным ракетным подразделением ВС ВСУ в акватории Черного моря.

"Добро пожаловать в ад!", – написали зенитчики.

По состоянию на утро 26 февраля количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3000 человек.

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Наталия Медведева

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