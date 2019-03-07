Добродомов отказался от участия в выборах в пользу Гриценко

Дмитрий Добродомов (фото - Facebook)

Лидер партии Народный контроль Дмитрий Добродомов отказался участвовать в президентских выборах в пользу лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко. Об этом Народный контроль сообщает в Facebook.

На брифинге в ЦИК, отвечая на вопрос журналистов, обещал ли ему что-либо Гриценко в обмен на снятие кандидатуры, Добродомов сказал: "Главное мое требование - и я сегодня провел честный, по-мужски, разговор - в том, что демократические силы должны единой партией зайти в парламент и помочь новому президенту... реализовать стремления и принципы, которые они исповедуют".

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До этого у себя в Facebook Добродомов разместил фото с Гриценко и написал: "Друзья! Принял для себя сверхважное решение. Сегодня в 17:00 планирую заехать в ЦИК".

Ранее сегодня мэр Львова Андрей Садовый и Гриценко подписали соглашение об объединении усилий на выборах. В документе говорится, что Садовый снимает свою кандидатуру в пользу Гриценко. Гриценко же обязуется "быть честным".

1 марта Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу другого кандидата - Анатолия Гриценко. Гриценко поблагодарил Садового, отметив, что это было "психологически непростое, но честное, ответственное и государственное решение".

На сегодня в ЦИКе зарегистрированы 42 кандидата в президенты.