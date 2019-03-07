Еще один кандидат заявил о "важном решении" и пожал руку Гриценко

Дмитрий Добродомов (фото - Facebook)

Отказаться от участия в выборах президента в пользу лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко может еще один кандидат - Дмитрий Добродомов.

У себя в Facebook он разместил фото с Гриценко и написал: "Друзья! Принял для себя сверхважное решение. Сегодня в 17:00 планирую заехать в ЦИК".

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Ранее сегодня мэр Львова Андрей Садовый и Гриценко подписали соглашение об объединении усилий на выборах.

В документе говорится, что Садовый снимает свою кандидатуру в пользу Гриценко.

Гриценко же обязуется "быть честным".

1 марта Садовый заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов в пользу другого кандидата - Анатолия Гриценко. Гриценко поблагодарил Садового, отметив, что это было "психологически непростое, но честное, ответственное и государственное решение".

На сегодня в ЦИКе зарегистрированы 42 кандидата в президенты.