Документ, где описано как США будет поддерживать Украину, уже есть – Гнатов

Украина и США согласовали военный документ, который состоит из четырех разделов и четырех приложений

Андрей Гнатов (Фото: ГУК ГШ)

В результате двусторонней работы Украины с США на уровне генеральных штабов, был согласован военный документ, который описывает американскую поддержку для Украины. Об этом во время брифинга заявивший глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов.

"В документе описано, как именно США будут поддерживать Украину: обеспечение армии, восстановление техники, модернизация, а также контроль за выполнением договоренностей и возможные действия в случае нарушений с любой стороны", – сказал начальник Генштаба.

Подобные документы сейчас готовят и с другими партнерами. Один из разделов касается работы "коалиции решительных", в том числе и вопросов размещения контингентов.

В конце декабря Зеленский заявил, что на 3 января запланированная встреча в Украине с советниками по национальной безопасности стран "коалиции желающих".

Впоследствии Умеров уточнил, что в переговорах примут участие представители более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета. Американские партнеры присоединятся онлайн.

В конце декабря СМИ также сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует представить Конгрессу гарантии безопасности для Украины.