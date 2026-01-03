Документ, де описано, як США будуть підтримувати Україну, вже є – Гнатов

Україна та США погодили військовий документ, який складається з чотирьох розділів і чотирьох додатків

Андрій Гнатов (Фото: ГУК ГШ)

В результаті двосторонньої роботи України зі США на рівні генеральних штабів був погоджений військовий документ, який описує американську підтримку для України. Про це під час брифінгу заявив очільник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

"У документі описано, як саме США підтримуватимуть Україну: забезпечення армії, відновлення техніки, модернізація, а також контроль за виконанням домовленостей і можливі дії у разі порушень з будь-якого боку", – сказав начальник Генштабу.

Подібні документи зараз готують і з іншими партнерами. Один із розділів стосується роботи "коаліції охочих", зокрема питань розміщення контингентів.

У кінці грудня Зеленський заявив, що 3 січня запланована зустріч в Україні з радниками з національної безпеки країн "коаліції охочих".

Згодом Умєров уточнив, що у перемовинах візьмуть участь представники понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради. Американські партнери приєднаються онлайн.

Наприкінці грудня медіа також повідомили, що президент США Дональд Трамп планує представити Конгресу гарантії безпеки для України.