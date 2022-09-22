Доля украинцев, готовых уехать жить в США/ЕС, снизилась в четыре раза с 2020 года – КМИС

По сравнению с октябрем 2020 года доля украинцев, готовых уехать жить в США/ЕС, снизилась в четыре раза – с 28% до 7%. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного КМИС.

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В октябре 2020 года КМИС проводил всеукраинский телефонный опрос, где среди прочего ставился вопрос "А если бы вам сейчас без условий предоставили гражданство США или ЕС, вы бы поехали для постоянного проживания в эти страны?". На тот момент 28% всех взрослых украинцев готовы были уехать жить за границу.

В сентябре 2022 года этот вопрос задали повторно. Доля тех, кто готов уехать жить в США/ЕС, снизилась в четыре раза – с 28% до 7%. В то же время с 69% до 91% стало больше тех, кто не хотел бы выезжать даже в случае получения без условий гражданства США/ЕС.

В КМИС отмечают, что нужно учитывать: около 10% взрослых украинцев сейчас за границей как беженцы. Впрочем, даже если половина из них ответили бы "да" на этот вопрос (недавние опросы украинских беженцев свидетельствуют, что на самом деле большинство все-таки хотят вернуться домой, то есть ответов "да" было бы, скорее всего, меньше половины), то снижение эмиграционных настроений также было бы значительным – с 28% до около 13%.



Во всех регионах Украины абсолютное большинство населения (90-92%) не хотели бы уезжать за границу. Также во всех регионах по сравнению с 2020 годом стало гораздо меньше тех, кто хотел бы уехать.

На графике 3 результаты представлены в разрезе возрастных категорий. Хотя более молодые респонденты в большей степени готовы эмигрировать, но на самом деле среди всех возрастов абсолютное большинство (не менее 84%) не хотели бы выезжать жить в США/ЕС.

Важно также, что в случае всех возрастов прослеживается значительное снижение готовности переехать в США/ЕС по сравнению с 2020 годом. Например, в 2020 году практически половина (46%) молодежи до 30 лет хотели бы уехать, сейчас – 13%.





Опрос "Омнибус" проведен в течение 7-13 сентября 2022 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

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Вадим Ребрина

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