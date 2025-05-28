Доверие европейцев к ЕС возросло до наивысшего уровня почти за 20 лет – Евробарометр

Опрос проводился на фоне обострения отношений между Европой и Соединенными Штатами

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

Более половины европейцев доверяют Европейскому союзу и, в частности, Европейской комиссии. Это самый высокий показатель почти за 20 лет, сообщает международный проект опросов общественного мнения Евробарометр, который осуществляется под эгидой Европейской комиссии.

По результатам нового опроса Евробарометра, 52% европейцев склонны доверять ЕС, что является самым высоким результатом с 2007 года.

Такое же количество респондентов – 52% – доверяют Европейской Комиссии. Это также 18-летний рекорд, отмечают социологи.

Еще один рекорд Евробарометр зафиксировал в вопросе обороны и безопасности Евросоюза.

Так, 81% опрошенных выступили за общую политику обороны и безопасности между государствами-членами ЕС. По данным социологов, это стало самым высоким результатом с 2004 года.

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Опрос европейцев проводился на фоне обострения отношений между Европой и Соединенными Штатами.

В частности, торговой войны, разногласий между ЕС и США по поводу войны в Украине, а также обсуждения потенциального выхода американских военных из Европы.

Опрос проводился по инициативе Европейской комиссии с 26 марта по 22 апреля во всех 27 странах-членах ЕС, в рамках которого было проведено 26 368 личных интервью.