Довіра європейців до ЄС зросла до найвищого рівня за майже 20 років – Євробарометр

Опитування проводилося на тлі загострення відносин між Європою та Сполученими Штатами

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Фото: OLIVIER HOSLET/EPA)

Понад половина європейців довіряють Європейському союзу та, зокрема, Європейській комісії. Це найвищий показник майже за 20 років, повідомляє міжнародний проєкт опитувань громадської думки Євробарометр, що здійснюється під егідою Європейської комісії.

За результатами нового опитування Євробарометра, 52% європейців схильні довіряти ЄС, що є найвищим результатом із 2007 року.

Така ж кількість респондентів – 52% – довіряють Європейській Комісії. Це також є 18-річним рекордом, зазначають соціологи.

Ще один рекорд Євробарометр зафіксував у питанні оборони та безпеки Євросоюзу.

Так, 81% опитаних виступили за спільну політику оборони та безпеки між державами-членами ЄС. За даними соціологів, це стало найвищим результатом із 2004 року.

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Опитування європейців проводилося на тлі загострення відносин між Європою та Сполученими Штатами.

Зокрема, торговельної війни, розбіжностей між ЄС та США стосовно війни в Україні, а також обговорення потенційного виходу американських військових із Європи.

Опитування проводилося за ініціативою Європейської комісії з 26 березня до 22 квітня у всіх 27 країнах-членах ЄС, у межах якого було проведено 26 368 особистих інтерв'ю.