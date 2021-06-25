Синоптики прогнозируют в июле температурный рекорд и дожди

Июль 2021 года в Украине может быть "довольно жарким". Ожидается, что средняя за месяц температура воздуха может быть на 0,5°С - 1,0°С выше, чем за последние 30 лет. Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометеорологическом институте.

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Несмотря на это, метеорологи не исключают, что возможны кратковременные понижения температуры – они будут приносить атмосферные фронты и циклоны.

"Июль – это традиционно месяц интенсивных ливней, гроз, града, шквала. Июль 2021 года не будет исключением", – отмечают ученые.

Сообщается, что в течение последних 30 лет изменения средней температуры за июль увеличились на 1,5°С по сравнению с климатической нормой прошлого века. Однако за последние десять лет середина лета была более теплой уже почти на 2°С.

Аномальным, говорят синоптики, июль был в 2010 и 2012 годах – средняя температура за месяц превышала 4°С.

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Станислав Стороженко

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